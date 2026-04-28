Nel cuore della stagione sulla terra, quando il calendario stringe e ogni settimana può cambiare inerzia a una carriera, Matteo Berrettini sceglie una strada precisa: ripartire da Cagliari e dal Sardegna Open, torneo di categoria ATP Challenger 175 in programma dal 28 aprile al 3 maggio 2026. Non è una parentesi “minore”, né un semplice passaggio logistico tra un Masters 1000 e un altro. È un’operazione tecnica e mentale: minuti in campo, fiducia da ricostruire, condizione fisica da consolidare e, soprattutto, un obiettivo dichiarato che guarda oltre la singola partita.

La scelta racconta una priorità: rimettere insieme continuità e sensazioni, accumulando match senza aspettare l’occasione perfetta. In un periodo in cui la terra richiede gambe, pazienza e ripetizione dei gesti, Berrettini prova a trasformare un appuntamento italiano in un punto di svolta. L’esordio è fissato per martedì 28 aprile, contro lo statunitense Patrick Kypson: un avversario da non sottovalutare perché giovane, con entusiasmo e senza molto da perdere, ma anche un tipo di sfida utile per misurare subito la tenuta del piano partita.

Perché Cagliari può diventare un laboratorio decisivo

Quando un giocatore con il profilo di Matteo Berrettini scende di livello rispetto ai palcoscenici abituali, la lettura più superficiale è quella del “ripiego”. La lettura più realistica, invece, è strategica: un Challenger 175 offre un mix raro di condizioni agonistiche vere e margini di gestione. Si gioca per vincere, certo, ma anche per costruire. Il torneo di Cagliari si disputa sulla terra del Tennis Club Cagliari, un contesto che permette di lavorare su due aspetti che sulla terra fanno tutta la differenza: la qualità della diagonale e la capacità di reggere scambi lunghi senza perdere lucidità nella scelta.

Berrettini arriva con un messaggio chiaro: è in Sardegna per ritrovare il suo miglior tennis e la migliore condizione, non solo fisica ma anche mentale. È una distinzione che pesa. La componente mentale, sulla terra, incide su ogni dettaglio: accettare un rimbalzo più alto, gestire un punto che si allunga, non forzare la soluzione in anticipo. Per un giocatore abituato a costruire molto con servizio e prima accelerazione, la terra impone una versione più completa di sé stesso: serve mantenere aggressività, ma con un’architettura più paziente.

Il valore del Sardegna Open sta anche nella collocazione. Dal 28 aprile al 3 maggio è una finestra che si incastra tra i grandi appuntamenti europei e prepara l’ingresso nella fase più densa della stagione. Avere partite nelle gambe in questo punto dell’anno significa presentarsi ai tornei successivi con ritmo, sensazioni e automatismi. E significa anche testare la risposta del corpo: scatti laterali, frenate, ripartenze, e quella ripetizione di sforzi tipica della terra che spesso separa la “presenza” dalla competitività reale.

Non va trascurato poi un elemento pratico: nei Challenger di alto profilo il livello medio è alto e spesso “spigoloso”. Non sono match facili da portare a casa solo con il nome. E proprio per questo sono utili: costringono a giocare punti chiave, a convivere con momenti di difficoltà e a verificare se la solidità regge quando l’avversario alza intensità. Se l’obiettivo è “raccogliere energie in vista dei prossimi mesi”, come filtrato dal suo stesso approccio, allora la scelta di Cagliari diventa una prova generale: non tanto per il risultato secco, ma per la qualità del percorso e per la capacità di stare in campo con continuità.

L’esordio con Kypson e il tipo di partita che può dire la verità

Il debutto contro Patrick Kypson porta con sé un’insidia classica: il giocatore che affronta un nome più pesante tende a liberarsi di pressione e a giocare “a braccio”. Per Berrettini, questo significa due cose. Primo: servono attenzione e disciplina fin dai primi game, perché sulla terra recuperare un break è possibile, ma sprecare energie inseguendo subito può diventare un costo. Secondo: è importante capire fin dall’inizio quali siano le risposte del corpo nelle situazioni più stressanti, quelle in cui si deve spingere su un’accelerazione o cambiare direzione dopo una palla profonda.

Dal punto di vista tattico, la partita può diventare un termometro molto concreto. Se Berrettini riesce a imporre il suo schema con il servizio, a prendere campo con il diritto e a comandare lo scambio senza cadere nella fretta, allora il segnale è forte: vuol dire che la base è solida e che il margine di crescita riguarda più la rifinitura che la ricostruzione. Se invece emergono passaggi a vuoto prolungati, difficoltà nel chiudere i game o cali di intensità nei momenti di vantaggio, allora il lavoro dovrà concentrarsi sulla gestione: scegliere quando accelerare e quando, invece, consolidare.

Un’altra chiave è la qualità della risposta. Nelle settimane che portano ai grandi tornei sulla terra, non basta servire bene: bisogna togliere tempo, leggere le rotazioni, e soprattutto neutralizzare l’iniziativa altrui. Contro un avversario motivato, il rischio è lasciare troppo spazio nei primi colpi dopo il servizio. Se Berrettini riesce a entrare bene in risposta e a indirizzare subito lo scambio, la partita può prendere la direzione desiderata. Se invece Kypson trova ritmo con percentuali alte e scambi brevi, il match si complica e diventa una prova di pazienza.

In un torneo come questo, poi, la gestione del punteggio conta quasi quanto i colpi. Saper uscire da un 30-30, trasformare una palla break, tenere un turno di battuta “sporco” senza regalare. Sono dettagli che costruiscono fiducia. E per un atleta che ha dichiaratamente bisogno di continuità, questi dettagli non sono contorno: sono sostanza. Ogni partita vinta con ordine, ogni set portato a casa senza smarrire la rotta, vale come un mattone in più verso la fase calda della stagione.

Un Challenger 175 che pesa: campo, calendario e pressione “giusta”

Il Sardegna Open non è un Challenger qualunque. La categoria 175 nasce per collocare eventi con entry list importanti e punti significativi, rendendoli appetibili anche a giocatori che normalmente gravitano tra ATP e grandi tornei. In questa edizione il tabellone presenta nomi di rilievo, a partire dall’argentino Mariano Navone come testa di serie numero uno e presenza già vincente in passato in questo contesto. In un quadro del genere, ogni turno può trasformarsi in uno scontro duro, perché gli avversari non sono “comparse”: sono specialisti della terra, giocatori solidi, o atleti in crescita che cercano scalpi prestigiosi.

Per Berrettini la pressione è quella giusta: sufficiente a rendere ogni punto vero, ma non così totalizzante da impedire di lavorare. È un equilibrio delicato. Nei tornei più grandi, spesso, un match storto si paga subito con l’eliminazione e con settimane di narrazione attorno al “momento”. Qui la logica può essere diversa: l’obiettivo resta vincere, ma l’orizzonte è più ampio. Significa permettersi di misurare un colpo in partita, di aggiustare le distanze, di testare soluzioni sulla seconda palla, di cercare il rovescio in contenimento senza sentirlo come un limite, ma come un pezzo del piano.

Il calendario, inoltre, valorizza la scelta. Dal 28 aprile in poi si entra nella fase in cui i tornei si incastrano e la terra diventa un filo continuo fino agli appuntamenti più attesi. Arrivare a quel tratto con match veri nelle gambe è spesso la differenza tra essere “presenti” e essere competitivi. E in questa stagione la competitività, per Berrettini, coincide con una parola che torna sempre: continuità. Non la continuità di una settimana brillante, ma quella di un percorso che regge per mesi, senza strappi e senza ricadute.

C’è poi il fattore ambientale: giocare in Italia, con un’attenzione naturale del pubblico e un contesto familiare, può essere un vantaggio se viene gestito come energia e non come aspettativa. In questi casi conta l’approccio: restare sul processo, sulla qualità del punto, sull’attenzione alle routine. Se il focus resta lì, Cagliari può diventare davvero una rampa: una settimana utile non solo per fare risultato, ma per uscire dal torneo con una sensazione chiara di direzione.

La partita con Kypson è il primo capitolo. Ma la notizia vera è l’intenzione: Matteo Berrettini ha scelto di rimettersi in gioco subito, in un torneo che pretende intensità e concentrazione, per inseguire un obiettivo che va oltre il tabellone. Ritrovare tennis, ritrovare condizione, ritrovare mesi di percorso. A Cagliari, sulla terra, il test è immediato. E il responso, comunque vada, dirà molto di più di un semplice punteggio.