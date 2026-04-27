L’eliminazione precoce al Masters 1000 di Madrid non è stata soltanto una sconfitta: per Matteo Berrettini è diventata il punto esatto in cui fermarsi, guardarsi allo specchio e rimettere ordine nelle priorità. In un momento della stagione in cui la terra europea inizia ad alzare il volume e ogni partita conta doppio, il tennista italiano ha scelto di leggere il risultato senza alibi, ma anche senza drammatizzazioni: il tema, più che il colpo mancato o il tie-break girato male, è la continuità. Ed è proprio su questa parola che ruota il nuovo piano di lavoro, con Roma nel mirino come primo vero banco di prova emotivo e sportivo.

Una sconfitta che pesa più del punteggio: cosa è mancato a Madrid

Quando un giocatore con il profilo di Berrettini saluta subito un torneo così importante, il rischio è che tutto venga ridotto a una fotografia: un match perso, una giornata storta, un avversario ispirato. Ma Madrid, per come è arrivata e per quello che rappresenta nel calendario, dice qualcosa di più. La sconfitta al debutto ha riaperto una domanda che nel suo caso torna ciclicamente: quanto tempo serve per ritrovare non solo il livello tecnico migliore, ma soprattutto l’abitudine a reggere partita dopo partita, senza che ogni uscita diventi un esame finale.

Il punto non è negare la qualità: quella rimane evidente nei momenti in cui riesce a prendere in mano lo scambio e ad accorciare i tempi. Il punto è che la terra, più di ogni altra superficie, pretende pazienza e ripetizione: chiede che il corpo e la testa accettino scambi lunghi, variazioni, scelte da fare tre o quattro volte nella stessa azione. È un terreno in cui la condizione fisica e la tenuta mentale sono la vera moneta, e dove l’efficacia del servizio – per lui da sempre arma distintiva – non basta da sola a costruire una partita “semplice”.

Dentro questa dinamica, l’uscita di scena a Madrid non diventa un incidente isolato, ma una cartina tornasole. Da un lato c’è il bisogno di mettere minuti nelle gambe, perché la competizione si allena solo competendo; dall’altro c’è la necessità di scegliere con lucidità quando spingere e quando proteggersi, per non trasformare la rincorsa in un nuovo stop. È un equilibrio sottile: se giochi poco, perdi ritmo; se giochi troppo senza essere pronto, rischi di pagare un conto fisico. Madrid, con la sua altitudine e la velocità particolare della palla sulla terra, è un posto in cui le sensazioni possono ingannare: un colpo sembra funzionare finché non cambia la pressione, finché non serve un cambio di marcia, finché non arriva il momento di difendere.

La lettura che arriva dal suo entourage e dalle sue stesse parole va in una direzione chiara: il problema principale non è “il picco”, ma la stabilità. Significa trasformare i momenti buoni in un filo continuo, non in lampi. Significa entrare in partita con un piano e riuscire a rispettarlo anche quando il punteggio gira, anche quando l’avversario alza il livello. E significa, soprattutto, non cercare scorciatoie emotive: niente ossessione per il risultato immediato, ma costruzione paziente di una forma che regga fino a fine giornata, e poi di nuovo il giorno dopo.

Il piano verso Roma: gestione, fiducia e un’idea precisa di tennis

Il passaggio successivo, ora, ha un nome che per un italiano non è mai un torneo come gli altri: Internazionali d’Italia. Roma è casa, e quindi è energia, ma anche pressione. Per Berrettini può diventare un acceleratore positivo solo se il percorso che porta lì è ordinato. La parola chiave è gestione: del corpo, delle aspettative, dei carichi di allenamento e del calendario. Dopo Madrid, il messaggio è che non basta “esserci”: serve arrivare con una base di fiducia reale, costruita su giorni di lavoro in cui ogni seduta abbia un obiettivo misurabile, non soltanto la sensazione di colpire bene.

Da un punto di vista tecnico, l’idea è nota: il suo tennis rende al massimo quando riesce a comandare con il servizio e con il primo colpo, e quando il diritto può aprire il campo in modo sistematico. Sulla terra, però, questa formula va adattata. Se la palla rimbalza più alta e il tempo di reazione dell’avversario aumenta, diventa fondamentale preparare il colpo “due passaggi prima”: non solo l’accelerazione finale, ma la costruzione dello scambio, l’uso delle traiettorie, la capacità di non concedere subito il centro del campo. La differenza tra un turno superato e un turno perso spesso è lì: nella qualità delle scelte intermedie, quelle che non finiscono negli highlights ma decidono l’inerzia.

E poi c’è l’aspetto mentale, quello che a Roma si amplifica. Giocare davanti al pubblico di casa può essere un’onda che ti porta avanti, oppure un peso che ti irrigidisce. In questo senso, il percorso di avvicinamento diventa decisivo: presentarsi con l’idea che ogni match sia un passo, non un referendum. Un ritorno credibile passa anche da qui: dalla capacità di accettare che il livello non sia perfetto subito, ma che il match si possa vincere anche senza brillare, anche “sporco”, anche con un set in salita. Per un giocatore dal tennis esplosivo come il suo, imparare a vincere partite di pazienza è un tassello che sulla terra fa la differenza.

La continuità di cui parla non è soltanto fisica: è anche identitaria. Vuol dire riconoscere il proprio schema principale e, allo stesso tempo, dotarsi di alternative. Vuol dire trovare soluzioni quando il servizio non dà punti immediati. Vuol dire saper proteggere un vantaggio e, quando serve, resettare dopo un game difficile senza portarsi dietro l’errore successivo. Roma, in questo, sarà un test duro perché non concede anonimato: ogni punto pesa, ogni passaggio viene amplificato, ogni esitazione si vede.

Il lato positivo è che la stagione sulla terra offre opportunità ravvicinate. Non c’è tempo per rimuginare, e questo per chi cerca ritmo può essere un vantaggio. L’obiettivo realistico non è promettere un exploit immediato, ma vedere segnali chiari: tenuta, percentuali più stabili, capacità di restare dentro la partita quando il punteggio si complica. Se questi segnali arriveranno, il resto potrà crescere di conseguenza.

Che cosa cambia nella corsa estiva

Ogni sconfitta in primavera ha un effetto a catena, perché la stagione europea su terra porta rapidamente verso i tornei che definiscono l’annata: Roma e poi Roland Garros. Per Berrettini, che negli anni ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli, la vera sfida è riprendersi un posto stabile tra i protagonisti. Non basta un grande torneo isolato: nel tennis contemporaneo, la differenza la fa la capacità di sommare punti, match vinti, settimane senza interruzioni. E qui tornano i due concetti che più contano nel suo presente: continuità e credibilità del percorso.

Sul piano della fiducia, c’è un meccanismo semplice ma spietato: vincere genera automatismi, perdere li interrompe. La terra, poi, è un ambiente in cui il dubbio si insinua in fretta, perché i punti si allungano e ogni scelta sbagliata viene “punita” più lentamente ma in modo inevitabile. In questo scenario, costruire fiducia significa anche accettare un processo. Significa mettere insieme match in cui il servizio non è perfetto, giornate in cui il diritto non sfonda, e trovare comunque un modo per restare competitivo. È il tipo di maturità che spesso arriva dopo fasi difficili, quando si capisce che il livello non è un interruttore, ma una somma di abitudini.

Dal punto di vista del ranking e della stagione, la priorità diventa evitare saliscendi emotivi. Un giocatore che ha sofferto periodi di stop o di discontinuità non può permettersi di inseguire solo l’evento “grande”: deve rendere ogni settimana un gradino utile. Il circuito, infatti, non aspetta. E mentre i primi della classe macinano partite e consolidano punti, chi rincorre deve essere chirurgico: scegliere gli appuntamenti giusti, arrivarci con energia e uscire dal campo con un carico di esperienza, anche quando il risultato non è quello sperato.

In questa prospettiva, Roma diventa una tappa simbolica ma anche pratica. È il torneo in cui può misurare il proprio tennis contro avversari di alto livello, in un contesto emotivo complesso. Se riuscirà a portare in campo un’idea chiara – aggressività quando serve, ma anche pazienza e scelte intelligenti – allora la stagione potrà riaprirsi davvero. Se invece Roma dovesse diventare una corsa contro il tempo, allora il rischio sarebbe di bruciare energie preziose proprio quando il calendario chiede lucidità.

Il passaggio chiave, in definitiva, è trasformare la sconfitta di Madrid in un punto di svolta operativo: non una ferita da leccarsi, ma un’informazione utile. Il tennis non premia chi si illude, premia chi si aggiusta. E in questa fase, per Matteo Berrettini, aggiustarsi significa una cosa soltanto: mettere insieme giorni, settimane e partite che abbiano lo stesso filo logico. Solo così, quando arriveranno i momenti caldi, non sarà più una rincorsa. Sarà un ritorno.