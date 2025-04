Barcellona-Inter: pronostico, statistiche e quote Champions

Barcellona e Inter si preparano a vivere una doppia semifinale di Champions League carica di attese e di emozioni. Al centro dell’attenzione c’è la straordinaria stagione di Raphinha, autentico trascinatore dei blaugrana e protagonista di una rimonta epica nell’ultima giornata di Liga contro il Celta Vigo. Le sue prestazioni, unite alle statistiche impressionanti, lo candidano tra i principali pericoli per i nerazzurri guidati da Lautaro Martinez. In questo articolo analizziamo i numeri e l’impatto del brasiliano, offrendo uno sguardo anche sulle quote e sulle attese della grande sfida europea.

Le statistiche eccezionali di Raphinha: Barcellona in vetta grazie ai suoi gol

La stagione di Raphinha con il Barcellona si sta rivelando semplicemente straordinaria, sia per qualità che per continuità. Nella recente sfida di Liga contro il Celta Vigo, l’esterno brasiliano ha ribaltato una situazione che sembrava compromessa, contribuendo con due gol e un assist al successo finale per 4-3. Il match, ricco di emozioni e polemiche per alcune decisioni arbitrali e l’uso del VAR, ha confermato il ruolo centrale di Raphinha nella rosa di Flick.

14 gol e 9 assist in 30 partite di Liga

e in 30 partite di 28 reti e 22 assist in tutte le competizioni

e in tutte le competizioni In Champions League: 12 gol e 7 assist in 12 partite

Questa media realizzativa, praticamente un gol a partita in Europa, rende il brasiliano uno degli attaccanti più temuti della stagione. Non solo: ogni volta che Raphinha ha segnato in Champions League, il Barcellona non ha mai perso, a testimonianza della sua importanza nei momenti chiave. Tra le prestazioni più significative spicca la doppietta nella fase a gironi contro il Bayern Monaco, match vinto 4-1 dai catalani. Con questi numeri, il Barcellona mantiene la testa della Liga e si candida a un ruolo da protagonista anche in Europa.

In vista della semifinale contro l’Inter (andata il 30 aprile e ritorno il 6 maggio), i nerazzurri dovranno prestare grande attenzione a Raphinha, considerato il principale pericolo per la difesa italiana. Dall’altra parte, però, l’Inter può contare su un Lautaro Martinez sempre decisivo in match di alta tensione.

La semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter si preannuncia come un confronto tra due stelle: Raphinha e Lautaro Martinez. Le statistiche del brasiliano lo consacrano tra i candidati al Pallone d’Oro, mentre il Barcellona si affida ai suoi gol per inseguire il sogno europeo. Le quote delle scommesse vedono leggermente favorito il Barcellona, forte anche del fattore campo e della striscia positiva in Liga. Segui l’evoluzione di questa avvincente sfida su Sport.it per non perderti analisi, statistiche e aggiornamenti in tempo reale!