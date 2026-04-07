Nel pieno di una fase di turbolenza istituzionale e tecnica, la Nazionale italiana si prepara a voltare pagina con una soluzione provvisoria: Silvio Baldini è pronto a guidare gli Azzurri per le prossime due partite amichevoli, contro Lussemburgo e Grecia, in attesa della nomina del nuovo commissario tecnico. È una scelta che nasce dall’urgenza: il calcio italiano ha bisogno di riprendere fiato, rimettere ordine e soprattutto ricostruire un orizzonte credibile dopo settimane che hanno lasciato strascichi pesanti. L’uscita di scena di Rino Gattuso, che ha ufficializzato il suo addio, apre un vuoto che non può essere riempito con improvvisazione, ma nemmeno con tempi lunghi: in mezzo ci sono impegni già fissati, convocazioni da gestire, un gruppo da tenere insieme e un’opinione pubblica che pretende segnali immediati.

Il “traghettatore” non è una figura nuova nel calcio delle Nazionali, ma raramente è così carica di significati. La scelta di affidarsi a un tecnico già dentro il perimetro federale, come l’allenatore dell’Under 21, va letta come un tentativo di evitare scossoni ulteriori: si preserva una linea operativa, si limita la discontinuità logistica e si mantiene un presidio tecnico già abituato alle dinamiche di Coverciano. Ma la questione non è solo pratica. Una panchina a tempo, in questo momento, racconta che la priorità non è “fare la mossa giusta” in due giorni: è costruire una decisione che regga mesi, forse anni, e che sappia tenere insieme campo, politica sportiva, comunicazione e rapporto con i club.

Una scelta di emergenza che punta sulla continuità operativa

Affidare la panchina a Silvio Baldini per due gare ha innanzitutto un valore organizzativo: l’Italia deve scendere in campo, presentare una lista convocati coerente, gestire uno staff, un programma di lavoro e un’idea di gioco minima che permetta di non trasformare le amichevoli in due esercizi di sopravvivenza. In questo senso, la soluzione interna serve a ridurre i rischi: un tecnico che conosce già l’ambiente federale, che ha già rapporti con la filiera delle nazionali giovanili e che lavora con calciatori nel passaggio verso la maturità agonistica può garantire tempi rapidi e procedure rodate. Non significa che Baldini arrivi “con la bacchetta magica”, ma che la macchina non si ferma mentre, sopra, si decide chi dovrà guidarla davvero.

La seconda dimensione è tecnica. Il tema, oggi, non è soltanto chi sarà il prossimo ct, ma come si gestisce un gruppo che ha bisogno di ritrovare identità e fiducia. Un traghettatore, per definizione, lavora su obiettivi circoscritti: creare un clima, dare regole chiare, evitare fratture, fare scelte che non brucino i calciatori e non compromettano il lavoro del successore. Questo implica una strategia sottile: da una parte serve pragmatismo, dall’altra serve sensibilità nella gestione delle gerarchie, perché ogni convocazione diventa un messaggio. In un contesto di “transizione”, la Nazionale rischia di diventare un luogo di attesa e di nervosismo; per evitarlo, occorre che anche una guida temporanea abbia autorevolezza e sappia dare un senso ai giorni di raduno.

Ci sono poi aspetti politici, inevitabili quando si parla di Nazionale. Il momento è delicato perché la figura del ct, in Italia, non è solo un allenatore: è un simbolo, un catalizzatore di consenso o contestazione, un volto che porta sulle spalle l’idea stessa di “progetto”. La scelta di un traghettatore riduce l’esposizione immediata della federazione: non si entra subito nel dibattito sul “nome giusto”, non si apre immediatamente una guerra di opinioni che rischia di spaccare ulteriormente. È un modo per prendere tempo, ma un tempo attivo: in cui si lavora, si gioca, si osserva, si prepara il terreno per la decisione definitiva.

Dal punto di vista dei calciatori, infine, cambiano due cose: la percezione della stabilità e la gestione delle responsabilità. Con un ct in uscita e un tecnico a tempo, alcuni giocatori possono sentirsi “in prova” più del normale, altri possono temere di perdere centralità nel prossimo ciclo. Qui il ruolo del traghettatore è fondamentale: deve evitare che lo spogliatoio diventi un insieme di posizioni individuali in attesa del futuro. Per farlo, servono messaggi netti su atteggiamento, intensità, spirito di gruppo. Se l’Italia vuole ripartire, deve farlo anche dalle cose non negoziabili: disponibilità al sacrificio, disciplina, capacità di reggere la pressione mediatica. Il tecnico a tempo, paradossalmente, può permettersi di essere molto diretto: non ha un ciclo da difendere, deve solo garantire ordine e credibilità immediata.

Due amichevoli che diventano un test per identità, leadership e scelte future

Le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia non sono solo due date in calendario: diventano un banco di prova per capire a che punto è la Nazionale, anche oltre il risultato. In una fase ordinaria, un’amichevole serve a sperimentare; in una fase di transizione, serve a misurare se esiste ancora una base comune su cui costruire. Il tema centrale è l’identità: quali principi sono rimasti, cosa si è perso, quali certezze possono essere recuperate. Qui entra in gioco la capacità di Baldini di scegliere una rotta semplice ma coerente: non è il momento di rivoluzioni tattiche complesse, è il momento di mettere i calciatori nelle condizioni di riconoscersi in un piano di gioco essenziale, fatto di distanze giuste, aggressività controllata, occupazione razionale degli spazi.

Il secondo tema è la leadership. Quando cambia la guida, emergono due tipi di leader: quelli istituzionali (capitano, senatori, figure di riferimento) e quelli “funzionali” (chi trascina con prestazioni e atteggiamento). In due partite si può capire se lo spogliatoio è in grado di reggersi anche quando l’allenatore è “temporaneo”. Un gruppo maturo riesce a darsi una disciplina interna; un gruppo fragile si affida alle emozioni e oscilla tra reazione e confusione. Le amichevoli, quindi, diventano un indicatore: non tanto di qualità assoluta, ma di solidità mentale e coesione.

Il terzo tema riguarda le scelte future, anche in modo indiretto. Ogni partita, in un momento come questo, produce segnali: su chi è pronto a prendersi responsabilità, su chi fatica a reggere il peso della maglia, su quali reparti hanno bisogno di rinnovamento o di soluzioni alternative. È un’informazione preziosa per chi deciderà il prossimo ct, perché aiuta a definire il profilo più adatto: c’è bisogno di un “costruttore” paziente o di un “normalizzatore” immediato? Serve un tecnico che lavori sulla cultura del pressing e del ritmo, o uno che metta al centro equilibrio e gestione? La risposta non sta in astratto: sta in ciò che la squadra mostra in campo, nel modo in cui reagisce alle difficoltà, nel livello di ordine che riesce a esprimere.

In questo quadro, Baldini ha un compito delicato anche sul piano comunicativo. Deve parlare come un ct, pur sapendo di non esserlo a lungo. Deve trasmettere responsabilità senza vendere illusioni, deve proteggere i calciatori senza giustificarli, deve evitare che ogni frase diventi un assist a polemiche o interpretazioni. La Nazionale, in questi giorni, non ha bisogno di slogan: ha bisogno di chiarezza. E la chiarezza passa da concetti semplici: cosa si chiede ai giocatori, cosa si pretende in termini di atteggiamento, quale stile di lavoro si applica nel raduno.

Alla fine, il senso di questa fase si misura su un punto: ridare credibilità al “qui e ora” senza ipotecare il futuro. Se le due amichevoli riusciranno a restituire un’Italia ordinata, intensa, riconoscibile almeno nei comportamenti, allora la transizione avrà già prodotto un primo risultato. E sarà più facile, per chi governa il sistema, scegliere il prossimo ct con una base meno instabile. Perché, oggi, la vera partita non è solo il nome in panchina: è rimettere la Nazionale in una condizione in cui il prossimo allenatore possa iniziare a costruire, e non soltanto a spegnere incendi.