Arsenal vs West Ham: pronostici e statistiche dettagliate

Arsenal e West Ham si preparano a scendere in campo per un derby londinese che promette emozioni. Gli occhi sono puntati sull’Emirates Stadium, dove i Gunners di Mikel Arteta cercano di continuare la loro striscia vincente e ridurre il distacco dalla vetta della classifica occupata dal Liverpool. Con una difesa solida e un attacco in gran forma, l’Arsenal appare favorito contro un West Ham in difficoltà sotto la guida di Graham Potter.

Statistiche e pronostici di Arsenal-West Ham

L’Arsenal, attualmente secondo in classifica con 53 punti, ha collezionato tre vittorie consecutive, incluse prestazioni degne di nota come il 5-1 inflitto al Manchester City. In casa, i Gunners sono imbattuti, vantando 8 vittorie e 4 pareggi in 12 partite, con 27 gol segnati e solo 10 subiti. Al contrario, il West Ham, sedicesimo in classifica con 27 punti, ha perso le ultime due partite di campionato, entrambe derby londinesi.

Arsenal ha vinto 39 delle ultime 60 sfide contro il West Ham .

ha vinto 39 delle ultime 60 sfide contro il . All’ Emirates , i Gunners hanno trionfato in 22 delle ultime 29 partite contro gli Hammers .

, i hanno trionfato in 22 delle ultime 29 partite contro gli . La differenza reti nei precedenti è nettamente a favore dell’Arsenal (118-50).

Le quote dei bookmaker vedono l’Arsenal come chiaro favorito, con la vittoria quotata a 1.26. Il pareggio e la vittoria del West Ham sono considerati improbabili, con quote rispettivamente più alte. Gli analisti suggeriscono anche l’opzione Over 2,5, aspettandosi un match con almeno tre reti complessive.

Il match tra Arsenal e West Ham si preannuncia quindi come un’opportunità per i Gunners di avvicinarsi ulteriormente al Liverpool, mentre per gli Hammers potrebbe rappresentare una nuova battuta d’arresto in un momento già difficile della stagione.

Con un Arsenal in forma smagliante e un West Ham in crisi di risultati, le probabilità di una vittoria dei padroni di casa sono alte. I Gunners puntano a sfruttare le difficoltà difensive degli ospiti per incrementare il loro bottino di punti e tenere viva la corsa al titolo.

