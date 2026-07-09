La Formula 1 vive un nuovo fronte di discussione tecnica che, stavolta, nasce da un tema che non ammette sfumature: la sicurezza. Nelle ultime due settimane il doppio incidente di Max Verstappen — prima in qualifica in Austria, poi nel finale del GP di Gran Bretagna — ha acceso i riflettori su un componente diventato sempre più centrale nell’era della massima efficienza aerodinamica: l’ala posteriore “ribaltabile”, un sistema pensato per ridurre la resistenza sui rettilinei attraverso un movimento più estremo rispetto alle soluzioni tradizionali. Il punto è che, secondo quanto emerso nel paddock, nei due episodi la vettura avrebbe manifestato un problema legato al corretto ritorno in posizione dell’ala, con il profilo rimasto almeno parzialmente aperto proprio nei momenti che hanno preceduto l’impatto.

La reazione della Federazione è stata immediata: colloqui tecnici e verifica approfondita dei progetti, non per alimentare una caccia alle streghe, ma per capire se ci siano margini di rischio sistemico su un’area della macchina che lavora a velocità elevatissime e sotto carichi enormi. In parallelo, si crea un equilibrio delicato: da una parte l’interesse a non spegnere l’innovazione che ha portato prestazione, dall’altra l’obbligo di intervenire se un dispositivo può trasformarsi in un pericolo. E se a Maranello filtra tranquillità sulla propria soluzione — ribattezzata in modo informale “Macarena” — a Milton Keynes il tono è inevitabilmente diverso: due guasti in poco tempo impongono una risposta rapida e credibile.

Perché la Federazione sta intervenendo adesso e cosa può chiedere ai team

In un campionato in cui ogni dettaglio aerodinamico vale decimi, le soluzioni “attive” o semi-attive (cioè capaci di cambiare configurazione durante la marcia entro i limiti regolamentari) sono diventate una frontiera inevitabile. L’idea alla base dell’ala ribaltabile è semplice nella teoria: quando la vettura entra in una modalità di bassa resistenza, una parte dell’ala modifica il proprio assetto per “tagliare” il drag e guadagnare velocità di punta. La complessità, però, è tutta nella pratica: serve un meccanismo affidabile, serve un attuatore coerente in ogni condizione, e soprattutto serve la garanzia che il ritorno alla configurazione standard avvenga nei tempi previsti e senza esitazioni. Ed è esattamente qui che, dopo i crash recenti, la Federazione vuole vederci chiaro.

I due episodi che hanno coinvolto Verstappen sono stati interpretati come un campanello d’allarme: se davvero l’ala è rimasta parzialmente “aperta” o comunque non perfettamente richiusa, il pilota si è ritrovato a dover gestire una vettura improvvisamente instabile, meno carica e più difficile da controllare nel momento in cui avrebbe avuto bisogno del massimo supporto aerodinamico. Non è solo un tema di prestazione: è un potenziale problema di prevedibilità della macchina, e dunque di sicurezza. Per questo la FIA sta convocando confronti tecnici e analizzando i progetti, con l’obiettivo di valutare se esistano criticità nei meccanismi di attivazione/chiusura e se siano necessari accorgimenti immediati.

Nel regolamento tecnico esiste un principio chiave che pesa come un macigno su qualsiasi interpretazione: se una costruzione viene ritenuta pericolosa, la Federazione può arrivare a impedirne l’utilizzo anche con effetto immediato. Questo significa che l’intervento non è per forza “generale” o uguale per tutti: in teoria, l’organo di controllo può decidere di limitare o vietare una specifica versione se quella particolare soluzione mostra problemi, senza penalizzare automaticamente chi adotta un concetto simile ma dimostratosi robusto. È un passaggio fondamentale, perché evita l’idea — sempre temuta dai team — di una “punizione collettiva” che cancelli mesi di sviluppo, ma al tempo stesso consente di intervenire in modo chirurgico se emergono rischi concreti.

Da qui si apre un ventaglio di scenari: richiesta di rinforzi strutturali, aggiustamenti sul sistema di attuazione, controlli più severi in verifica tecnica, fino a possibili limitazioni operative se non si riesce a garantire una chiusura tempestiva e certa. Il concetto che passa nel paddock è chiaro: l’innovazione è benvenuta finché resta affidabile; se diventa imprevedibile, la linea rossa è già stata superata. E in un’estate che porta verso gare decisive per il Mondiale, nessuno vuole trovarsi con una direttiva tecnica in grado di spostare i valori in campo da un weekend all’altro.

Ferrari tranquilla sulla “Macarena”, Red Bull sotto pressione: affidabilità, tempi di chiusura e vantaggio tecnico in gioco

La differenza tra chi può permettersi serenità e chi invece deve guardarsi le spalle sta tutta nel fattore più “banale” e più difficile da conquistare: la continuità. A Maranello la soluzione ribattezzata “Macarena” viene considerata solida e soprattutto collaudata. Il punto non è soltanto aver avuto l’intuizione tecnica, ma averla resa ripetibile: un dispositivo del genere deve lavorare senza incertezze, con un attuatore che risponda sempre allo stesso modo e con materiali che non cedano sotto stress. La sensazione attorno alla Ferrari è che questa fase sia stata curata a lungo, con una messa a punto paziente e con un’attenzione quasi maniacale al comportamento in chiusura, proprio perché la chiusura non è un dettaglio: è la condizione minima per non trasformare un vantaggio in un rischio.

Il dispositivo, per come viene descritto nel paddock, compie un movimento molto marcato quando viene attivata la modalità a bassa resistenza: non un semplice “aprirsi”, ma una rotazione ampia del flap che cambia radicalmente il profilo aerodinamico. È una soluzione che fa scuola perché permette di ridurre in modo netto il drag, e quindi di guadagnare velocità sul dritto senza dover sacrificare completamente l’efficienza nelle curve. Proprio per questo, però, la sua affidabilità è un patrimonio: se funziona sempre, diventa un’arma competitiva; se funziona “quasi sempre”, diventa un problema che può rovinare un weekend o, peggio, mettere a rischio chi guida.

Ed è qui che la posizione Red Bull appare più scomoda. Due incidenti in poco più di una settimana, attribuiti a due guasti differenti, rendono difficile liquidare la questione come “caso isolato”. Inoltre, quando un problema si ripete su un componente che influisce direttamente sull’equilibrio aerodinamico, le conseguenze non sono lineari: basta una chiusura non perfetta o un comportamento asimmetrico per trasformare la vettura in qualcosa di nervoso, difficile da leggere, poco perdonante. In un contesto in cui si viaggia a velocità altissime e dove la stabilità in frenata e in inserimento è vitale, un’ala che non rientra correttamente può cambiare tutto nel giro di pochi metri.

La partita, però, non è solo tecnica: è anche politica e strategica. Se la Federazione decidesse di intervenire, l’ideale per il campionato sarebbe una soluzione che non azzeri l’innovazione, ma che metta tutti in condizione di operare senza rischi. Tuttavia, ogni modifica richiesta a stagione in corso può spostare gli equilibri: chi è pronto con un sistema robusto difenderà il diritto di usarlo, chi ha incontrato problemi dovrà dimostrare di averli risolti senza chiedere che anche gli altri vengano “rallentati”. È un gioco di posizionamento in cui la sicurezza è il perno, ma in cui il vantaggio prestazionale resta la posta più ambita.

In prospettiva, la questione potrebbe diventare uno spartiacque dell’estate: se la FIA si limiterà a un approfondimento tecnico senza interventi drastici, la “Macarena” continuerà a essere un fattore e la Ferrari proverà a capitalizzare. Se invece arriveranno paletti più rigidi o controlli in grado di imporre modifiche, ogni team dovrà adattarsi, con tempi e costi che possono pesare sullo sviluppo in pista. Una cosa, però, sembra già scritta: dopo gli episodi che hanno coinvolto Verstappen, il tema “ali ribaltabili” non è più una curiosità da ingegneri, ma un dossier aperto che accompagnerà la Formula 1 fino alle prossime gare, tra prestazione, affidabilità e il confine — non negoziabile — della sicurezza.