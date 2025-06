Home | 24 ore di Le Mans 2025, 5 motivi per non perdersela assolutamente

La 93ª edizione della mitica 24 Ore di Le Mans si appresta a spegnere i suoi 24 lampi di adrenalina, carattere e storia: un evento irrinunciabile nel calendario della FIA WEC. Il leggendario Circuit de la Sarthe, lungo oltre 13 chilometri tra tratti tortuosi e rettilinei volanti, si trasformerà in un teatro di endurance, abilità e strategia. Le corse di durata, infatti, non sono semplicemente sfide di velocità, ma gare che mettono alla prova vetture, piloti e scuderie sotto l’aspetto tecnico, umano ed emozionale.

(Photo by James Moy Photography/Getty Images)

24 ore di Le Mans 2025, orari e dove vederla

Tutta la settimana di Le Mans sarà coperta in diretta in Italia da Eurosport (canali 1 & 2 HD), disponibile su Sky (210/211), DAZN, Now TV e SkyGo, oltre allo streaming completo su Discovery+. L’app ufficiale FIA WEC “24H LEMANS TV” (precedentemente “fiawec.tv”) offre streaming integrale, live timing e onboard; l’abbonamento per la 24 Ore è di circa 17,99 €, con pacchetti scontati per l’intera stagione. Inoltre, la radiocronaca è disponibile gratuitamente su Radio Le Mans.

Programma completo (ora locale, CEST) :

Mercoledì 11 giugno 14:00–17:00: Prove Libere 1 (Eurosport 2, Discovery+, fiawec) 18:30–20:15 circa: Qualifiche (Eurosport 1, Discovery+, fiawec) 22:00–00:15: Prove Libere 2 (Eurosport 1, Discovery+, fiawec)

Giovedì 12 giugno 14:30–18:00: Prove Libere 3 (Eurosport 2, Discovery+, fiawec) 19:45–22:25 circa: Hyperpole (Eurosport 1, Discovery+, fiawec) 22:45–00:15: Prove Libere 4 (Eurosport 1, Discovery+, fiawec)

Sabato 14 giugno 11:45–12:30: Warm‑Up (Eurosport 1, Discovery+, fiawec) 15:00 (o a volte 16:00): Inizio della 24 Ore – trasmissione continua fino al traguardo della domenica (fino alle 17:00)



La copertura è integrale, senza cambi di canale, e offre commento in italiano curato da Nicola Villani, Marco Petrini, Fabio Magnani e Daniele Galbiati.

(Photo by James Moy Photography/Getty Images)

5 buoni motivi per non perdere la 24 Ore di Le Mans 2025

La ricerca del tris da parte di Ferrari

La casa di Maranello, dopo i successi delle Hypercar #51 e #50, punta ancora una volta alla vetta. Il potenziale di una terza affermazione consecutiva aggiunge suspense e fascino all’intera gara. Valentino Rossi in LMGT3 con BMW

La star delle due ruote, iconico pilota MotoGP, torna a correre su quattro ruote: questa volta a bordo della BMW M4 LMGT3 del Team WRT. Una scommessa sportiva da seguire con attenzione. Una griglia più agguerrita che mai

Con 62 vetture e 186 piloti iscritti, l’edizione di quest’anno promette un livello tecnico e agonistico mai così elevato, con competizione in ogni classe e duelli lungo l’intera durata della gara. Un evento che unisce passato e presente

Le Mans non è solo competizione: sfilate in centro, esperienze on‑board, iniziative Ferrari (come aperture serali del Museo di Maranello o fan zone con esemplari storici) rendono la 24 Ore un’esperienza immersiva oltre i box. Un racconto unico di resistenza e ingegno

La maratona motoristica francese è un rito collaudato che celebra l’innovazione tecnica, la gestione della fatica, la strategia pit-stop e la sinergia tra uomo e macchina: valori che rendono la gara un’occasione di spettacolo, emozione e meraviglia per tifosi e appassionati.

Leggi anche