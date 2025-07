Home | Wimbledon 2025 – Giornata 2: Italia in blocco, incastri da non sottovalutare

Seconda giornata sull’erba di Wimbledon e si alza il livello di attenzione, soprattutto per quanto riguarda il blocco azzurro.

In campo ci sono Sinner, Musetti, Sonego, Cobolli e Nardi, con incastri tecnici molto diversi tra loro. A far da contorno ci sono nomi pesanti come Djokovic e outsider esplosivi come Bublik.

Tutti i pronostici di oggi firmati Il Flaco del Tennis.

Sinner vs Nardi, martedì 1 luglio 2025

Derby azzurro che vale più per lo spettacolo che per l’equilibrio tecnico. Jannik Sinner debutta da n. 1 del mondo in un torneo che lo ha visto semifinalista nel 2023 e protagonista anche l’anno scorso. L’erba è ormai terreno su cui si muove con piena sicurezza.

Profilo giocatori

Jannik Sinner (ATP #1)

Sinner vorrà partire forte e chiudere in fretta. Possibile strappo già nei primi game, stiamo comunque parlando di affrontare Jannik: match che potrà regalare qualche scambio spettacolare, ma senza veri margini per Nardi.

Luca Nardi (ATP #95)

Luca Nardi, classe 2003, ha talento e coraggio, ma l’accoppiamento è proibitivo. Ha vinto match importanti a inizio stagione, ma sull’erba il suo tennis è ancora da affinare, e la differenza di ritmo con Jannik rischia di essere brutale.

Pronostico

Vittoria netta di Sinner, con margini larghi. Possibile 3-0, che troviamo in lavagna a 1.25 su Eurobet, mentre a 1.20 su Netwin e Bet365.

Musetti vs Basilashvili, martedì 1 luglio 2025

Dopo un avvio di stagione altalenante, Lorenzo Musetti cerca continuità.

Il talento c’è, ma l’erba non è il suo habitat naturale: e allora sarà vittoria scontata?

Profilo giocatori

Lorenzo Musetti (ATP #7)

Molti dubbi in merito alla sua condizione fisica e se avrà interamente recuperato dall’infortunio muscolare.

Musetti dovrà essere concreto: colpi lavorati, variazioni, uso della palla corta.

Attenzione al primo set: se Lorenzo parte lento, può diventare una trappola. Ma se entra concentrato, il georgiano non ha il ritmo per reggere cinque set.

Nikoloz Basilashvili (ATP #126)

Ex top 20, rientrato nel circuito dopo una lunga assenza e ancora molto lontano dal suo miglior livello. Basilashvili può esplodere improvvisamente, soprattutto grazie a servizio/dritto, ma se Musetti lo muove e lo porta fuori tempo, il match va in controllo per l’italiano.

Pronostico

Musetti in 4 set vale quota abbondante; in comparazione a 3.60 su Eurobet e a 3.50 su Bet365 e Netwin. Un passaggio a vuoto ci sta, ma la qualità superiore di Lorenzo paga alla lunga.

Faria vs Sonego, martedì 1 luglio 2025

Match più insidioso di quanto sembri, ma Lollo può uscire subito?

La chiave sarà il servizio: se Sonego trova ritmo e prime vincenti, il match si mette sui suoi binari.

Faria ha poco da perdere e questo potrebbe spingerlo a rischiare: parola d’ordine essere “cinico” e non lasciare margini nei primi set.

Profilo giocatori

Jaime Faria (ATP #116)

Faria, portoghese classe 2000, è emerso nei Challenger e si adatta bene alle superfici rapide. Raggiunge il Main Draw per la prima volta in carriera a Wimbledon.

Lorenzo Sonego (ATP #47)

Sonego è reduce da una stagione altalenante e da diversi problemi fisici, ma sull’erba ha sempre dato il meglio, anche contro avversari di rango.

Pronostico

Possibile partenza lenta, ma qualità e servizio di Sonny faranno la differenza per una probabile vittoria di Sonego in 4 set. In lavagna a 3.55 su Eurobet e a 3.50 su Netwin e Bet365.

Cobolli vs Zhukayev, martedì 1 luglio 2025

Flavio Cobolli apre il suo Wimbledon con un match alla portata, ma da non prendere sottogamba, ma se l’italiano impone rimo la partita è in controllo.

Profilo giocatori

Flavio Cobolli (ATP #24)

Cobolli ha fatto bene nelle settimane di preparazione e ha mostrato miglioramenti importanti anche sulle superfici rapide.

La sfida sarà trovare continuità nei turni di servizio e non regalare errori nei game chiave. La sua maggiore esperienza a livello ATP dovrà pesare su questi palcoscenici dove gli avversari danno il meglio di se stessi.

Beibit Zhukayev (ATP #247)

Zhukayev è un giovane kazako con pochi match nel circuito maggiore, ma ha talento, servizio e una buona mano.

Pronostico

Favorito netto, ma da gestire con attenzione. Cobolli in 3 set in lavagna a quota 3.00 su Bet365 e Netwin, mentre a 2.75 su Eurobet.

Muller vs Djokovic, martedì 1 luglio 2025

Debutto tranquillo per Novak Djokovic, che rientra al suo primo match su erba, territorio sacro per lui, e la voglia di arrivare a quota 8 Wimbledon è concreta. Il sorteggio gli regala Alexandre Muller.

I due si sono affrontati una sola volta, al primo turno degli US Open 2023 su cemento. Djokovic dominò con un netto 3-0, chiudendo con i parziali di 6-0, 6-2, 6-3.

Profilo giocatori

Alexandre Muller (ATP #41)

Onesto lottatore francese, ha sempre faticato ad andare oltre il secondo turno nei tornei del Grande Slam, sia in Australia che negli US Open, al Roland Garros o a Londra.

Novak Djokovic (ATP #6)

Djokovic cercherà ritmo e minuti nelle gambe, più che show. Muller faticherà anche solo a leggere il servizio e i cambi di ritmo del serbo.

Pronostico

Djokovic in 3 set, con primo parziale di rodaggio e poi dominio progressivo. La quota in lavagna si trova a 1.28 su Eurobet, mentre a 1.25 su Netwin e Bet365.