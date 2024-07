Tremendo scontro tra auto, autostrada paralizzata: la situazione

Un tremendo incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A14 all’altezza di Forlì, sulla corsia nord al km 78. Un tamponamento sulla corsia di sorpasso ha coinvolto due auto e tre donne sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre dai mezzi le donne e mettere in sicurezza l’area.

Tremendo scontro tra auto

Tre le persone estratte dalle lamiere delle rispettive auto, stamattina alle 11.45, ferite in un incidente avvenuto a Forlì, in A14, precisamente nella corsia Nord al km 78. Sul luogo del sinistro intervenuti i Vigili del Fuoco di Forli con due squadre dal comando della sede centrale di Viale Roma.

Lo scontro si è verificato intorno alle 11.30 e si tratta di un tamponamento avvenuto nella terza corsia di sorpasso. Per consentire le operazioni di soccorso si è resa necessaria la chiusura dell’autostrada in entrambi i sensi di marcia. Sul posto è intervenuta anche polizia stradale per gli eventuali rilievi. La carreggiata verso Bologna è stata chiusa a lungo, mentre quella verso sud solo il tempo necessario per l’atterraggio dell’elicottero del 118, che ha portato la ferita più grave all’ospedale Bufalini di Cesena. Le auto coinvolte sono una Mini e una Suzuki. L’incidente ha causato 6 chilometri di cosa in direzione Bologna. (continua dopo la foto)

Incidente sull’A14

Quello al km 78 all’altezza di Forlì, non è l’unico incidente che si è verificato sull’A14 Bologna – Taranto questa mattina. Poco prima si è formata una coda di 7 km a causa di un incidente che è avvenuto nel bolognese al km 11, tra Castel San Pietro e il bivio per il raccordo di Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli. L’incidente è stato risolto, ma ci sono state code di diversi km per tutta la mattinata e il traffico è rimasto congestionato a lungo soprattutto nel nodo di Bologna. Sul posto anche il personale di Autostrade per l’Italia a monitorare la coda.