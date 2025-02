Sport sotto choc: il campione abbandona la finale in sedia a rotelle, drammatico annuncio dopo il match

Il mondo dello sport e del tennis sotto choc a causa di un gravissimo infortunio che ha funestato la finale del Challenger di Lille, in Francia. Nel mezzo di un match estremamente combattuto, infatti, l’ex numero 10 del mondo Lucas Pouille è stato costretto al ritiro per un incidente che è parso subito molto serio, tanto da preoccupare anche il suo avversario.

Les résultats sont ce que nous pensions.. Rupture complète du tendon d’Achille.. je vous remercie du fond du cœur pour tous vos messages.

Je vais me faire opérer dans les prochains jours et tout faire pour revenir..

a très vite

— Lucas Pouille (@la_pouille) February 9, 2025

Il campione francese è stato costretto a lasciare il campo su una sedia a rotelle, e le notizie successive al match non sono state affatto rassicuranti. Il match tra Arthur Bouquier e Pouille era molto combattuto, con il primo avanti 6-3 e Pouille in vantaggio 5-3 nel secondo set. È stato in quel momento che il tennista francese si è accasciato a terra dopo uno scatto, visibilmente dolorante.

Una dinamica molto chiara, nella sua drammaticità, che ha reso subito evidente che ci si trovava di fronte non a un semplice infortunio, ma a qualcosa di molto serio. L’atleta è stato immediatamente soccorso dai sanitari e, subito dopo, trasportato fuori dal campo su una sedia a rotelle, impossibilitato a proseguire il match.

Nonostante il dolore e lo spavento, Pouille ha voluto onorare la premiazione tornando sul campo con le stampelle. Le sue parole hanno lasciato il pubblico con il fiato sospeso: “Le notizie, credo, non sono buone. Non voglio fare dichiarazioni finché non saranno stati effettuati i test”. Un esordio che già non lasciava presagire nulla di buono, a cui è seguita la mazzata finale.

“C’è la possibilità che questa sia stata l’ultima partita della mia carriera“, ha spiegato il tennista transalpino. “Penso che si tratti di una rottura completa del tendine d’Achille. Giocare di nuovo a tennis ad alto livello dopo un infortunio di questo genere è complicato. Farò tutto il possibile per tornare, in ogni caso ci proverò“.

Un discorso carico di emozione, seguito da un lungo applauso del pubblico di Lille, che ha voluto dimostrare tutta la sua vicinanza a un tennista che ha già dovuto affrontare numerosi ostacoli nella sua carriera. Poche ore dopo la premiazione, Pouille ha utilizzato i social per confermare la diagnosi temuta.

“I risultati sono come pensavamo… Rottura completa del tendine di Achille. Grazie di cuore a tutti per i vostri messaggi. Entrerò in chirurgia nei prossimi giorni e farò di tutto per tornare”. L’operazione sarà il primo passo di un lungo e incerto percorso di recupero. In attesa di novità, tutto il mondo del tennis si stringe intorno all’atleta sperando che questa non sia la fine di una bella carriera.

