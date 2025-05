Pronostico e statistiche Inter-Juventus: Mondiale per Club 2024

Il Mondiale per Club FIFA si avvicina e l’attenzione degli appassionati di calcio e degli analisti si concentra sulle prospettive delle squadre italiane, in particolare su Inter e Juventus. Le due formazioni rappresenteranno l’Italia in questa prestigiosa competizione, pronte a misurarsi contro alcune delle realtà calcistiche più forti del mondo. In questo articolo analizzeremo il calendario, i possibili incroci e le quote più interessanti per comprendere quali siano le reali chance delle italiane di avanzare nelle fasi a eliminazione diretta.

Statistiche e calendario dell’Inter: debutto contro il Monterrey

La fase a gironi del Mondiale per Club vedrà i nerazzurri impegnati nel Gruppo E, dove affronteranno:

Monterrey (18 giugno, Rose Bowl Stadium, Los Angeles)

(18 giugno, Rose Bowl Stadium, Los Angeles) Urawa Red Diamond (21 giugno, Lumen Field, Seattle)

(21 giugno, Lumen Field, Seattle) River Plate (26 giugno, Seattle)

Il cammino dell’Inter partirà dunque contro i messicani del Monterrey, per poi sfidare i giapponesi dell’Urawa e concludere il girone con la partita contro il River Plate. Secondo le statistiche recenti e le quote dei principali bookmaker, la squadra allenata da Simone Inzaghi è tra le favorite per il passaggio agli ottavi, con una quota inferiore a due volte la posta in palio per la qualificazione, soprattutto se in combinazione con il River Plate.

Il Mondiale per Club FIFA introduce una nuova struttura a eliminazione diretta dopo i gironi. Le prime due squadre di ogni gruppo si qualificano agli ottavi, con incroci già stabiliti: il Gruppo E dell’Inter si confronterà con il Gruppo F (tra cui Borussia Dortmund e Fluminense). In caso di primo posto, i nerazzurri affronterebbero probabilmente il Fluminense, mentre il secondo posto potrebbe riservare loro un ottavo di finale contro il Borussia Dortmund, avversario decisamente impegnativo.

Se Inter e Manchester City vinceranno i rispettivi gironi e supereranno gli ottavi, potranno incrociarsi già ai quarti di finale, contendendosi un posto in semifinale.

e vinceranno i rispettivi gironi e supereranno gli ottavi, potranno incrociarsi già ai quarti di finale, contendendosi un posto in semifinale. Per la Juventus, invece, il calendario prevede l’esordio contro l’Al Ain FC e il match decisivo contro il Manchester City il 26 giugno. Il primo posto potrebbe portare a un ottavo contro il Salisburgo, mentre il secondo significherebbe una sfida di alto livello contro il Real Madrid.

Le quote dei bookmaker confermano Inter e Juventus tra le principali candidate al passaggio del turno, con valori decisamente favorevoli per gli scommettitori che puntano sulla qualificazione delle squadre italiane.

In sintesi, il Mondiale per Club si prospetta come un appuntamento ricco di incroci affascinanti e sfide di prestigio per Inter e Juventus. Secondo le quotazioni aggiornate, entrambe le squadre hanno ottime probabilità di superare i gironi: le quote per il passaggio del turno sono inferiori a due volte la posta. Gli scenari più attesi includono possibili incroci con Manchester City, Real Madrid e persino un derby italiano ai quarti. Segui le nostre analisi per restare aggiornato sulle migliori quote e sugli sviluppi del torneo!