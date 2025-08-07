Lookman è introvabile, ma l’Atalanta non lo multa: Inter pronta al rilancio

Il caso Lookman-Atalanta (e Inter come spettatrice) agita il mercato. Da una parte c’è un giocatore che ha deciso di non presentarsi più a Zingonia, dall’altra un club che, pur deluso e infastidito, cerca di evitare il muro contro muro. In mezzo Marotta, pronto a tornare alla carica con una nuova offerta dopo il primo rifiuto. La tensione è alta, i silenzi assordanti, ma le trattative potrebbero presto riprendere con un clima più disteso.

Ademola Lookman non si è più fatto vedere dal sabato in cui l’Atalanta ha giocato a Lipsia. Atteso dallo staff di Juric per proseguire il lavoro individuale a Zingonia, l’attaccante nigeriano ha disertato per il terzo giorno consecutivo l’allenamento, mancando anche all’amichevole con il Monza.

Nessun certificato, nessuna giustificazione, solo un comunicato social e lo strappo di lunedì con accuse precise alla società: non avrebbe mantenuto la promessa di cessione e avrebbe rifiutato l’offerta da 42 milioni più 3 di bonus avanzata dall’Inter.

La Dea, per ora, ha scelto di non alzare la voce. Nessuna multa e nessun taglio allo stipendio, almeno non nell’immediato. Il club ha optato per una strategia attendista, evitando tensioni pubbliche mentre cerca di chiudere per un nuovo centravanti dopo la partenza di Retegui. Intanto Lookman, pur alle prese con il recupero da un infortunio, ha lasciato Bergamo e si è spostato in una località riservata. Il messaggio però è chiaro: vuole solo l’Inter.

Dall’altra parte, in casa Inter, si attende. Dopo il rifiuto della prima offerta, i nerazzurri sono pronti a rilanciare: 45 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili, oppure una cifra intorno ai 46-47 con l’inserimento di una contropartita tecnica. La sensazione è che si stia aspettando che la bufera si plachi, per poi sedersi al tavolo con più serenità, forse già a inizio settimana prossima.

Al momento, dall’estero, non sono arrivate offerte concrete per il giocatore, e Lookman continua a ribadire la sua unica volontà: vestirsi di nerazzurro, ma quello di Milano. L’Inter, nel frattempo, ha valutato altri profili (Nkunku, Nusa, Garnacho, Openda), ma il piano B resta lontano. Il vero obiettivo rimane il nigeriano.

