Formula 1, nel biennio 2027-28 torna in calendario il GP del Portogallo

Il Gran Premio del Portogallo farà il suo ritorno nel calendario della Formula 1 nel 2027, confermato anche per il 2028. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso un comunicato congiunto a margine di un incontro del ministro dell’economia lusitano, sancendo il rientro dell’evento in Algarve dopo l’ultima edizione disputata nel 2021.

🏁 Il GP di Portimão tornerà nel calendario di Formula 1 a partire dal 2027, grazie a un accordo valido per il biennio 2027-2028.



🔙 L’ultima volta sul tracciato portoghese risale al 2021



Quali altri circuiti storici vorreste rivedere in F1 in futuro? 👀 pic.twitter.com/2nN5aja3JT — Sportellate (@Sportellate_it) December 16, 2025

Il numero totale di gare rimarrà fermo a 24. Nel 2028, Portimao potrebbe prendere il posto di Spa-Francorchamps, che ha rinnovato il contratto per i GP degli anni dispari successivi (2027, 2029 e 2031). Per il 2027, invece, non è ancora ufficiale quale GP sarà sostituito dalla corsa portoghese, con Barcellona indicata come principale candidata, nonostante siano in corso trattative per il rinnovo del circuito spagnolo.

Il ritorno di Portimao segna un gradito ritorno in Algarve, con un tracciato già apprezzato da piloti e tifosi per le sue curve spettacolari e le caratteristiche tecniche che mettono alla prova le monoposto e le strategie dei team.

Leggi anche: