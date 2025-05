Delirio Inter! La vince, la perde, la riprende e la rivince: è in finale di Champions!

In quella che è stata la semifinale di Champions più incredibile ed emozionante di sempre, l’Inter realizza un’impresa che passerà alla storia eliminando il grande Barcellona di Yamal e Raphinha. Una partita incredibile, con i nerazzurri che vanno in vantaggio di due gol, si fanno riprendere, vanno sotto a 3′ dalla fine e quando tutto sembra perduto la riprendono con Acerbi che si è gettato in avanti a fare il centravanti aggiunto.

La partita più bella dell'Inter che abbia mai visto. Inter-Barcellona come Italia-Germania 4-3. Non esistono aggettivi per il cammino fatto in questa Champions, devono ancora inventarli. Una impresa incredibile, incredibile #InterBarcellona pic.twitter.com/fcLP91iyI4 — Simone Nicoletti (@SNicoletti75) May 6, 2025

E poi arriva lui, l’eroe della serata, Davidino Frattesi, che dopo un’azione caparbia di un gigantesco Marcus Thuram e una sponda perfetta di Taremi controlla, finta il tiro mandando fuori tempo il suo marcatore e la piazza di sinistro nell’angolino opposto. Questo è il gol che decide la partita, perché i catalani non riusciranno più a recuperarla grazie anche a uno strepitoso Sommer. Finisce 4-3 per l’Inter, è in finale di Champions!

L’impresa degli uomini di Simone Inzaghi è così clamorosa che si fa fatica a raccontarla. Bisognerebbe partire dalla partita di andata, quel 3-3 già celebrato come una delle partite più emozionanti della storia della Champions. Incredibilmente, il ritorno è stato ancora più emozionante e pieno di colpi di scena. Una gara vietata ai deboli di cuore.

