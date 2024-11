Calciomercato, la Juventus pensa a Zirkzee per gennaio

Zirkzee alla Juventus a gennaio: E’ uno scenario possibile secondo molti, con l’attaccante ex Bologna che tornerebbe alla corte di chi l’ha consacrato: Thiago Motta. L’attaccante olandese attualmente fatica a trovare spazio nel Manchester United. Secondo Tuttosport, l’ex giocatore del Bologna non si è adattato al meglio alla Premier League e il rapporto con il nuovo tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, non sembra destinato a decollare.

🚨🚨| Manchester United are considering offloading Joshua Zirkzee in January with clubs in Serie A monitoring developments.



[@cmdotcom] pic.twitter.com/MSyJ8T3luE — CentreGoals. (@centregoals) November 12, 2024

Di fronte alla possibilità di una cessione già a gennaio, la Juventus potrebbe inserirsi per riportare il giocatore in Italia. Il Manchester United, interessato a valorizzare l’investimento di 43 milioni fatto in estate, avrebbe aperto alla formula del prestito per permettere a Zirkzee di rilanciarsi. La situazione è inoltre resa più concreta dalla volontà di Amorim di portare in Inghilterra Viktor Gyokeres, attaccante che ha allenato allo Sporting. Per Zirkzee, che percepisce uno stipendio di 3,5 milioni netti – sostenibile dai bianconeri per il periodo gennaio-giugno – la pista Torino potrebbe diventare realtà, e la Juventus ha già mosso i primi passi per concretizzare l’operazione.

